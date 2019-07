Usa: Trump, a breve piano riduzione sui prezzi dei farmaci da prescrizione

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi che la sua amministrazione intende annunciare un piano per ridurre i costi dei farmaci da prescrizione. “Come sapete, per anni e anni, le altre nazioni hanno pagato meno i farmaci di noi", ha detto ai giornalisti della Casa Bianca. "Ci stiamo lavorando proprio ora, stiamo lavorando su una clausola sulle nazioni favorite”, in cui l'importo pagato dal governo per un particolare farmaco non supererebbe l'importo più basso pagato da altre nazioni o società. Trump ha detto che firmerà un ordine esecutivo per attuare il piano. "Perché le altre nazioni, come il Canada, dovrebbero pagare molto meno di noi?", ha chiesto Trump. L'annuncio arriva meno di due settimane dopo che Trump ha firmato un ordine esecutivo per migliorare la trasparenza delle spese sanitarie. Fin dalla sua inaugurazione, Trump ha fatto ridurre i costi dei farmaci da prescrizione una priorità della sua amministrazione.(Was)