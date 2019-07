Usa: senatore repubblicano chiede a Trump di revocare decisione Epa che limita mercato energie rinnovabili

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deve invertire la decisione dell'Agenzia di protezione ambientale (Epa) di limitare il potenziale del mercato delle energie rinnovabili negli Stati Uniti non ampliando i requisiti di volume di biocarburanti: lo ha detto il senatore statunitense Chuck Grassley, in un comunicato stampa. "E 'inaccettabile che l'Epa fissi volumi di biocarburanti inferiori alla domanda in un momento in cui agricoltori, produttori di biocarburanti e l'industria agroalimentari sono costretti a lasciare posti di lavoro e chiudere impianti", ha detto oggi Grassley. l'Epa ha annunciato che i volumi convenzionali di carburante rinnovabile, principalmente coperte dall'etanolo di mais, sarebbero stati mantenuti nell'implicito obiettivo da 15 miliardi di galloni fissato dal Congresso. L'agenzia sta anche proponendo un volume di biocarburanti più alto per il 2020 di 5,04 miliardi di galloni, che è superiore di 0,12 miliardi di galloni rispetto al volume di biocarburanti avanzato per il 2019.(Was)