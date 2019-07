Usa: Biden, "non ero pronto ad affrontare Kamala Harris come ha fatto lei con me"

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto oggi in un'intervista esclusiva all'emittente “Cnn” che non era preparato per affrontare la senatrice della California Kamala Harris sul tema del razzismo, come ha fatto lei al primo dibattito democratico. Biden, durante un'intervista di Chris Cuomo, ha detto che non si aspettava di essere accusato in quel modo da Harris, che “conosce Beau, conosce me", ha detto il vicepresidente, aggiungendo che le sue posizioni passate sono state esposte "fuori dal contesto". Harris e Beau Biden, il defunto figlio di Biden, erano entrambi avvocati. Harris è stato procuratore generale della California dal 2011 al 2017, e Beau Biden è stato procuratore generale del Delaware dal 2007 al 2015. (segue) (Was)