Difesa: Usa, design fregata Fremm di Fincantieri si rinforza per competizione nuove navi da guerra FFG (X)

- Per soddisfare gli alti standard della Marina militare degli Stati Uniti, Fincantieri ha dovuto aggiungere centinaia di tonnellate di acciaio alla fregata Fremm per partecipare al programma FFG (X) della Marina, per la costruizione di una classe di 20 fregate a missile guidati (FFG). Lo ha detto l'ammiraglio in pensione Rick Hunt, ex capo della Naval Surface Force Pacific che ora lavora per la compagnia italiana, ripreso dal sito specialistico "Defense News". "Abbiamo fatto, come tutti i concorrenti, incontri mensili di scambio tecnico con il governo per assicurarci di essere il più conformi possibile nella progettazione e nella costruzione dettagliate", ha affermato. "Una delle cose su cui la Marina non aveva intenzione di cedere, e abbiamo concordato, era la durezza della nave. Quindi abbiamo aggiunto circa 300 tonnellate di acciaio sul design per la Fremm", ha dichiarato Hunt. (Was)