Italia-Cina: Casellati, rapporto di amicizia consolidatosi nei secoli

- Italia e Cina condividono un rapporto di amicizia e vicinanza, consolidatosi nei secoli grazie al reciproco rispetto. Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al ricevimento di benvenuto dell’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e in San Marino, Li Junhua, presso l’ambasciata cinese a Roma. “L’interscambio commerciale ha avuto un incremento sostenuto, arrivando a 44 miliardi di euro, con possibilità ulteriore di crescita”, ha aggiunto Casellati, secondo cui tra gli aspetti più rilevanti delle relazioni c’è la conoscenza in tutti i settori, dall’economia alla cultura e all’istruzione. “Le nostre leadership nei siti patrimonio dell’umanità, inoltre, identificano la storia comune”, ha detto ancora la presidente del Senato. (Res)