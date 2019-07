Traffico Milano: su A4 chiusure notturne stazioni di viale Certosa, Cormano e Sesto

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa le stazione di Milano Viale Certosa, in entrata verso Venezia, dalle 22 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 luglio. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese ed uscire a Milano Fiera per poi seguire le indicazioni per Monza lungo la A52 Tangenziale nord. Chiusa anche la stazione di Cormano, in uscita provenendo da Torino, dall'1 alle 5 di martedi 9 luglio. In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo di viale Certosa o di Sesto San Giovanni. Chiusa poi la stazione di Sesto San Giovanni, in ingresso sia verso Torino che verso Venezia, nelle due notti consecutive di lunedì 8 e martedì 9 luglio dalle 22 alle 5. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia per chi è diretto a Venezia nella notte di lunedì, invertire il senso di marcia su viale Fulvio Testi immettersi in via Pier Paolo Pasolini, svoltare in via Gramsci percorrere il cavalcavia Vulcano ed entrare in A52 Tangenziale nord da Sesto San Giovanni; nella notte di martedì, di percorrere la SS36 verso Lecco poi la A52 Tangenziale nord in direzione Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza verso Venezia; per chi è diretto a Torino, percorrere la SS36 verso Lecco poi la A52 Tangenziale nord in direzione Rho Tangenziale ovest A50 poi la SP35 in direzione Milano con rientro allo svincolo di Cormano in direzione Torino. (com)