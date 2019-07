Rifiuti Roma: Silvestri (M5s), Zingaretti si è svegliato dal letargo, dal 2013 che romani attendono piano Regione

- "Oggi abbiamo scoperto un sacco di cose: Zingaretti ha firmato la delibera che permetterebbe il conferimento dei rifiuti di Roma anche negli impianti regionali. L' amico dei rifiuti ha sempre detto che non si poteva occupare dell’emergenza, eppure oggi la sua firma tanto attesa è arrivata ma in tremendo e ingiustificato ritardo. Ma se l’ha firmata oggi, non la poteva firmare anche due mesi fa? Viene da chiedersi, evitando che il problema diventasse emergenza dopo l’incendio del tmb Salario". Lo afferma il deputato romano del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri. "Se l’avesse firmata due mesi fa, quello che stiamo vedendo oggi per le strade di Roma - aggiunge - non ci sarebbe stato. I cittadini romani vivrebbero in condizioni migliori. È evidente che c’è stata troppa incompetenza o puro disinteresse. O forse proprio l’emergenza serviva a Zingaretti come base per attaccare politicamente e gratuitamente la sindaca Raggi, facendo leva sul disagio dei cittadini romani. Alla fine dei conti, solo quando la sindaca Raggi ha chiesto l’intervento ministeriale, l' 'amico' dei rifiuti si è svegliato e ora sembra pronto a risolvere tutto. Addirittura la Capitale dopo anni di attesa, si deve sbrigare a togliere la spazzatura di mezzo 'Entro sette giorni perchè la situazione è critica?' Queste le parole del presidente della Regione Lazio, pur essendo consapevole dell’impossibilità di stare in questi tempi, proprio a causa del suo ritardo nella presentazione del Piano Rifiuti Regionale. Ad aggiungersi a ciò, il rischio che i camion che trasportano i rifiuti si ritrovino i cancelli degli impianti regionali chiusi, come è già successo in passato, e come ha già ribadito la Rida Ambiente di Aprilia, che giudica l’ordinanza di Zingaretti inadeguata a rimuovere gli impedimenti attuali di conferimento. Il Piano Rifiuti Regionale lo hanno aspettato il sindaco Ignazio Marino (che al tempo già indicava Zingaretti come il problema principale dei rifiuti di Roma), il prefetto Francesco Paolo Tronca e ora la sindaca Virginia Raggi. Un copione che si ripete ai danni dei cittadini. E’ dal 2013 che i cittadini di Roma ricevono solo supercazzole di Nicola Zingaretti, invece del Piano Rifiuti Regionale, che serviva a risolvere strutturalmente il problema, molto tempo fa come oggi", conclude. (Com)