Mobilità: sindaco e assessore Monza, biglietto integrato ferro-gomma nostra vittoria (2)

- "La nostra astensione - proseguono - ha fatto emergere il problema e, tutti insieme, abbiamo portato a casa il risultato che è una vera rivoluzione copernicana per il sistema dei trasporti pubblici. È uno dei traguardi più importanti raggiunti della nostra amministrazione". Con un unico biglietto gli utenti del trasporto pubblico potranno utilizzare più mezzi di trasporto, superando la frammentazione esistente fino ad oggi. Ad esempio, i pendolari che da Monza devono raggiungere il centro di Milano non dovranno più acquistare il biglietto urbano per arrivare in stazione, il biglietto del treno e quindi quello della metropolitana o dell'autobus. "Con un unico ticket si potranno utilizzare i tre mezzi con un consistente risparmio economico – concludono il sindaco e l'assessore – in quanto in precedenza i costi complessivi erano pari a 5 euro, mentre adesso si pagherà 2,40 euro con un risparmio di oltre il 50 per cento". (com)