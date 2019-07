Monza: accertate carenze igienico sanitarie in tre esercizi commerciali

- Scarsa pulizia dei pavimenti e dei piani di appoggio e presenza sugli scaffali di prodotti preconfezionati scaduti come bibite analcoliche, cereali, frutta secca e spezie. È quello che hanno trovato gli agenti della Polizia Locale e il NAS dei Carabinieri di Monza in un esercizio commerciale etnico in piazza Diaz. Ieri pomeriggio (giovedì 4 luglio) gli agenti del Comando di via Marsala e i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma hanno condotto un'operazione congiunta su alcuni negozi etnici nell'area. Al proprietario di un'attività commerciale etnica sono state contestate violazioni ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 193/2007 ("Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore") per un importo totale di 2.000 euro e la diffida affinché venga distrutta la merce scaduta. "Il blitz è, prima di tutto, una prima risposta alle richieste dei residenti di piazza Diaz", spiegano in una nota il sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. L'operazione parte, infatti, dalle numerose segnalazioni che ci hanno fatto e i controlli sui negozi etnici sono una delle principali istanze emerse nei diversi incontri avuti". Gli agenti e i Carabinieri hanno poi controllato un'altra attività artigianale che si trova nella stesa zona e il cui proprietario è il medesimo. Dai controlli effettuati non sono risultate omissioni relative alla documentazione e ai titoli autorizzativi in materia di pubblicità e occupazione suolo pubblico (tende, pubblicità), mentre sono state accertate violazioni delle normative igienico sanitarie ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 193/2007. (segue) (com)