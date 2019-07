Argentina: sciopero piloti, cancellate decine di voli e rimasti a terra 3 mila passeggeri

- Decine di voli cancellati e altrettanti riprogrammati. Questo l'effetto di un improvviso sciopero indetto oggi dai piloti della compagnia di bandiera argentina Aerolineas Argentinas. Secondo un primo bilancio reso noto attraverso un comunicato delle autorità aziendali sarebbero 30 i voli cancellati, sia di rotte nazionali che internazionali, e circa 5 mila i passeggeri coinvolti. Al centro del reclamo le condizioni contrattuali dei piloti nel paese ed in particolare la situazione degli impiegati nella filiale argentina della compagnia brasiliana Avianca, che non ricevono lo stipendio da mesi, oltre ai licenziamenti di 26 degli 83 piloti della linea aerea Andes. Il sindacato denuncia inoltre che il direttorio di Aerolineas Argentinas ha in programma il licenziamento di circa 200 piloti e la riduzione del 30 per cento delle rotte internazionali. La misura di protesta è stata adottata inoltre alla vigilia di un ponte festivo di 5 giorni. (Abu)