Giustizia: Lotti su caos Procure, in Pd ci sono stati due pesi e due misure

- Il deputato Luca Lotti ha affermato, in merito al cosiddetto caos Procure, che "la verità dei fatti è ben diversa da come qualcuno ha provato a descriverla. Siamo di fronte ad una vera e propria violenza privata, almeno così io l'ho vissuta. In tanti, troppi, hanno parlato a sproposito. La mattina posso guardarmi allo specchio senza timore e imbarazzo. Qualcuno, anche chi ha chiesto un mio passo indietro", ha continuato l'esponente politico, autosospesosi dal Partito democratico, "ha detto che si tratta solo di una questione di opportunità politica. Dispiace constatare che quando, ad esempio, membri del nostro partito hanno organizzato i comitati per il no al referendum costituzionale, il livello di inopportunità politica aveva parametri diversi. Così come dispiace vedere, a volte, che in altri casi ci sono stati due pesi e due misure. Per me", ha concluso, "tutto questo ha una parola, ha una giustificazione: l'ipocrisia, un'ipocrisia difficile da accettare". Lotti è intervenuto in occasione dell'apertura dei lavori della prima riunione di Base riformista, a Montecatini Terme (Pistoia). (Rin)