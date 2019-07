Libia: Moavero, dichiarazione condanna raid Tajoura significativa per approccio unitario Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione a nome dell’Unione europea dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, che condanna l’attacco contro il centro migranti di Tajoura è “un’iniziativa significativa per un approccio unitario dell’Ue in Libia”. È quanto dichiarato in un messaggio su Twitter dal ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi. Nel messaggio il ministro ha sottolineato: “Adottata, su proposta italiana, dichiarazione Ue di condanna bombardamento Tajoura e pieno sostegno missione d'inchiesta Onu. Iniziativa significativa per un approccio unitario Ue in Libia". (segue) (Res)