Algeria: manifestazioni in tutto il paese per chiedere un vero cambiamento

- Il movimento popolare algerino (Al Hirak) ha organizzato manifestazioni in tutto il paese per il ventesimo venerdì consecutivo di proteste per chiedere un vero cambiamento della leadership dopo le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. Le manifestazioni di oggi hanno coinciso con il 57mo anniversario della Giornata dell'indipendenza dalla Francia. Durante le proteste è stata chiesta la liberazione di Lakhdar Bouragaa, eroe della guerra di liberazione, in carcere per aver sventolato la bandiera berbera Amazigh durante le manifestazioni del 28 giugno. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del generale Ahmed Gaid Salah, viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale, considerato il principale ostacolo a un reale cambiamento nel paese.(Ala)