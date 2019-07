Videosorveglianza: Forza Italia, approvare subito nostra proposta

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, Stefano Mugnai, e il deputato azzurro Maurizio D'Ettore, dichiarano in una nota congiunta che "l'ennesimo episodio di violenza su bambini a opera delle maestre evidenzia l'urgenza di procedere con la massima tempestività all'approvazione del provvedimento targato Forza Italia sulla videosorveglianza. Quanto accaduto in un asilo privato del Valdarno è, infatti, solo l'ultimo episodio in ordine di tempo di violenza perpetrata ai danni di chi non è in grado di difendersi da solo e spesso è incapace anche di denunciare gli abusi subiti. I maltrattamenti sui bambini e sui più deboli in generale", proseguono i due parlamentari di FI, "non possono essere ulteriormente tollerati e per questo chiediamo a gran voce l'immediata calendarizzazione del nostro testo al Senato, fiduciosi in una sua rapida conversione in legge". (Com)