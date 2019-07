Rifiuti Roma: Battilocchio (FI), rimpallo tra Zingaretti e Raggi non ricada su provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tono entusiasta con cui Virginia Raggi annuncia l'arrivo dei rifiuti in molti territori della provincia tra cui Civitavecchia appare quanto meno inopportuno”. Lo afferma, in una nota, Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia. “Ho già contattato il sindaco Tedesco per opporci come territorio in tutte le sedi istituzionali – spiega -. Il balletto di responsabilità tra Zingaretti e Raggi non può vedere nuovamente la provincia e il nostro territorio come succube dell'ennesimo sopruso frutto della Città Metropolitana. Martedì farò sentire anche a Montecitorio la voce assolutamente contraria ed indignata del territorio. Questa forzatura non deve passare”.(Com)