Basilicata: Cirielli (Fd'I), solidarietà a sindaco Muro Lucano

- Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia e Questore della Camera dei deputati, esprime in una nota "piena solidarietà a Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano in provincia di Potenza che questa notte ha subito l'incendio dell'auto di sua moglie. Certo che un gesto vile non fermerà il lavoro che Giovanni sta portando avanti per difesa della sua terra". (Com)