Migranti: Laforgia (Leu), prima di ennesima sceneggiata metterli in salvo

- Francesco Laforgia, senatore eletto in Liberi e uguali e portavoce nazionale di èViva, scrive su Twitter che "prima che inizi l'ennesima sceneggiata, si mettano in salvo i migranti. Il dibattito politico, anche sulle tante colpe dell'Europa, lo possiamo fare dopo aver messo in sicurezza queste persone". (Rin)