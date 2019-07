Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, sabato 6 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: giornata in prevalenza soleggiata sul Nordovest salvo nubi irregolari da maccaja sulla Liguria soprattutto centrale. Verso sera torna qualche temporale inizialmente sulle Alpi occidentali, in estensione localizzata anche al Piemonte settentrionale. Temperature stabili con caldo piuttosto intenso e afoso, meno incisivo in Liguria ma con afa in accentuazione. (Rpi)