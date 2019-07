Migranti: Renzi (Pd), dire le cose come stanno significa fare politica, non fare polemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare "di immigrazione dicendo le cose come stanno significa fare politica, non fare polemica": lo scrive, sui suoi profili social, il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, che pubblica un video durante il quale sottolinea che "si può parlare di immigrazione senza avere quel tono becero e qualunquista di Salvini, 'la pacchia e' finita'. Oggi ho provato a farlo su 'Repubblica' e ho scritto 10 punti su cui mi piacerebbe che si discutesse, anziché fare le solite polemiche. Per me", continua nel video l'ex premier, "l'emergenza non è l'immigrazione, ma è l'illegalità, sono le culle vuote, è la questione educativa. Non bisogna chiudere i porti, bisogna aprire i musei, i teatri, le scuole. Ho provato a riflettere rivendicando quello che abbiamo fatto: abbiamo salvato tante vite umane, ma accanto a questo anche quello che non abbiamo fatto bene". Ad esempio, sullo ius soli, conclude Renzi, "al governo di allora (quello di Paolo Gentiloni, ndr) è mancato il coraggio che avevamo avuto noi con le unioni civili. Parlare di tutte queste cose non è fare polemica, è fare politica: impariamo a scoprire la differenza". (Rin)