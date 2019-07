Iran: Aiea convoca riunione urgente per il 10 luglio su nucleare iraniano

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha convocato per il prossimo 10 luglio una riunione di emergenza richiesta dagli Stati Uniti per fare il punto sulla riduzione degli impegni dell’Iran nell’accordo sul nucleare firmato nel 2015 a Vienna. Secondo quanto riferisce in una nota la missione degli Stati Uniti presso l’Aiea, l’agenzia Onu ha annunciato oggi che la riunione si terrà il 10 luglio, dopo che nei giorni scorsi è stato confermato il superamento da parte dell’Iran del livello di scorte di uranio arricchito al 3,67 per cento. Nella nota, la missione statunitense ha sottolineato che l’ambasciatore presso le organizzazioni internazionali di Vienna, Jackie Wolcott ha richiesto una riunione straordinaria del Consiglio dell’Aiea per discutere l'ultima relazione del direttore generale, Yukiya Amano, sul programma nucleare iraniano. “La comunità internazionale deve ritenere responsabile delle sue azioni il regime iraniano”, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l’Iran ha annunciato il superamento del livello di scorte di uranio a basso arricchimento a seguito dell’inerzia dei paesi europei firmatari dell’accordo – Francia, Germania e Regno Unito – a rendere pienamente operativo lo strumento Instex per continuare il commercio con l'Iran aggirando le sanzioni statunitensi. Teheran ha inoltre annunciato che a partire dal 7 luglio supererà anche il livello di arricchimento dell’uranio, ora limitato al 3,67 per cento.(Res)