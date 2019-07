M5s: Di Maio ad attivisti Milano, avere atteggiamento accoglienza migliore verso nuovi arrivati

- Nel suo intervento iniziale al teatro Menotti di Milano, a quanto si apprende da fonti dei Cinque stelle, Luigi Di Maio ha richiamato gli attivisti ai valori iniziali dell’inclusione verso i nuovi arrivati. Pare che non abbia esortato a fare attività di scouting, ma ad avere un atteggiamento di accoglienza migliore rispetto a quello che c’è stato negli ultimi anni. Un atteggiamento, cioè, di apertura verso i nuovi attivisti, per accoglierli progressivamente nel dinamica del gruppo territoriale e poi politico. Per quanto riguarda la segreteria regionale, date le dimensioni della Lombardia, è probabile che sarà formata da cinque "referenti tematici", scelti dalla base, probabilmente attraverso la piattaforma Rousseau. Il capo politico del M5s ha anche sottolineato la necessità di rinnovare i cavalli di battaglia del Movimento, perché tante innovazioni sono ormai obsolete e il movimento è un work in progress che si deve adattare al cambiamento. Il Movimento non ha rinnegato i propri ideali, ma si è adattato ai tempi. Non si tratta quindi di rinnegare gli ideali pentastellati. Di Maio avrebbe anche anticipato il suo intervento conclusivo alle 22, dal momento che domani è il suo compleanno. (Rem)