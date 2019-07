Italia-Cina: ambasciatore Li, rapporti antichi con storia millenaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Italia e Cina si basano su legami antichi e una storia millenaria: il mutuo rispetto ha fatto sì che entrambi i paesi sviluppassero sempre più le relazioni. Lo ha detto l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e in San Marino, Li Junhua, nel corso del ricevimento di benvenuto presso l’ambasciata cinese a Roma. “Sono onorato di entrare in carica come 14mo ambasciatore cinese in Italia. Continuerò il lavoro del mio predecessore per lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due paesi”, ha aggiunto l’ambasciatore, secondo cui la grande iniziativa cinese Belt and Road (Nuova via della Seta) contribuirà a rafforzare la cooperazione tra i paesi e l’amicizia tra i popoli. “I rapporti bilaterali sono in in periodo particolarmente positivo e il mio compito sarà quello di sviluppare ulteriormente le relazioni per far crescere il livello della cooperazione sino-italiana”, ha detto ancora Li, che ha ribadito come lo sviluppo della Cina abbia portato benessere al mondo. “La Cina continuerà a lavorare per il multilateralismo e il libero commercio”, ha affermato l’ambasciatore. (Res)