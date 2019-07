Mobilità: sindaco e assessore Monza, biglietto integrato ferro-gomma nostra vittoria

- Il sindaco di Monza Dario Allevi e l'assessore alla Mobilità Federico Arena commentano in una nota l'accordo tra la Regione e l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia che prevede dal 15 luglio l'inserimento nel biglietto unico integrato anche del trasporto ferroviario. "È una vittoria del sistema Monza e Brianza. Quando gli enti sanno fare squadra mettendo da parte le loro differenze politiche e guardano agli interessi dell'intero territorio, riescono a raggiungere traguardi straordinari. Questa, in particolare, è una nostra vittoria", dichiarano. Il sindaco e l'Assessore, infatti, ricordano che il Comune di Monza lo scorso 19 gennaio, nel corso dell'Assemblea dei soci dell'Agenzia del TPL aveva votato a favore dell'approvazione del nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (Stibm), mentre si era astenuto dalla possibilità di partire subito senza l'integrazione ferro gomma. Stessa posizione tenuta nella seduta del 15 maggio. "In entrambe le circostanze – spiegano Allevi e Arena – la nostra astensione era per la mancata integrazione ferro – gomma. Non eravamo contrari al nuovo sistema integrato. Anzi lo abbiamo sempre sostenuto. Ma ritenevamo che fosse fondamentale, soprattutto per una città di grandi dimensioni e con un'importante utenza ferroviaria come la nostra, che fosse indispensabile un biglietto unico per viaggiare su autobus, treni e metropolitane". (segue) (com)