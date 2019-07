Libia: Ue condanna "nei termini più forti" attacco di Tajoura (2)

- "Sosteniamo pienamente il rappresentante speciale delle Nazioni Unite del segretario generale Ghassan Salamé nei suoi sforzi per ripristinare la fiducia, ottenere una cessazione delle ostilità, promuovere un dialogo inclusivo e creare le condizioni per la ripresa del processo politico guidato dalle Nazioni Unite", prosegue la nota. Secondo l'Ue è indispensabile rilanciare il processo di mediazione delle Nazioni Unite per promuovere un governo inclusivo che rappresenti tutti i libici, preparare elezioni parlamentari e presidenziali credibili, assicurare una distribuzione equa e trasparente della ricchezza nazionale e far progredire la riunificazione di tutte le istituzioni sovrane libiche. "Ricordiamo a tutte le parti e le istituzioni libiche la loro responsabilità di proteggere i civili, salvaguardare le infrastrutture civili, consentire il pieno accesso umanitario e assicurare protezione agli operatori umanitari dal diritto internazionale umanitario", si legge ancora. L'Ue è pronta a intensificare urgentemente gli sforzi collettivi per affrontare la situazione e, in particolare, a migliorare la protezione e l'assistenza a migranti e rifugiati. A tale riguardo, l'Ue accoglie con favore il lavoro dell'Unhcr e dell’Iom in Libia e ribadisce il suo pieno sostegno alla loro missione e attività. (Beb)