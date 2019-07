Varese: Cattaneo, massima attenzione per sviluppo territorio

- L'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha coordinato i Tavoli territoriali tematici su Infrastrutture e Ambiente e Territorio per la provincia di Varese, cui hanno partecipato anche il vice presidente del Consiglio regionale, Francesca Brianza e i consiglieri Giacomo Cosentino, Samuele Astuti e Emanuele Monti. Erano presenti i rappresentanti della Provincia e del Comune di Varese, i comuni del territorio, Arpa Lombardia, associazioni di categoria e imprenditoriali e le Università. "Abbiamo fatto una ricognizione che ha preso il via da quello che era già emerso durante i lavoro del tavolo territoriale dello scorso 15 aprile - ha spiegato Cattaneo - scendendo nel dettaglio dei vari temi ambientali e infrastrutturali, con il contributo della provincia, dei comuni presenti, delle associazioni di categoria, delle università". Durante i lavori è stata fatta un'analisi delle varie opere stradali, ferroviarie, di mobilita' ciclistica, di navigazione dei laghi, di Intermodalità che sono necessarie per il potenziamento infrastrutturale del territorio. "Abbiamo deciso di raccogliere tutte queste sollecitazioni in un 'dossier infrastrutture' - ha proseguito l'assessore - che verrà integrato dagli uffici tecnici con i tempi, i costi e il livello di progettazione di ciascuna opera così da costruire un quadro programmatico completo che ci consente di condividere le priorità di intervento, i tempi di realizzazione e le risorse che devono essere stanziate". (segue) (com)