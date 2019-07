Varese: Cattaneo, massima attenzione per sviluppo territorio (2)

- "Tra le priorità - ha detto ancora Cattaneo - c'è la necessità di completare i collegamenti attorno a Malpensa, quelli prossimi all'aeroporto come la tangenziale di Somma, la variante alla statale 341 bretella di Gallarate, ma anche quelli più di respiro come il collegamento ferroviario da T2-Gallarate, il terzo binario da Rho a Gallarate e poi una serie di opere legate ad Alptransit, eliminazione di passaggi a livello, potenziamento delle linee ferroviarie, opere stradali come la Vergiate Besozzo, piuttosto che il completamento del secondo lotto della tangenziale di Varese e la pedemontana stessa o lo sviluppo del progetto Varese Como Lecco. Interventi che permettono di definire un disegno comune delle necessita' infrastrutturali anche con l'obiettivo di pensare a forme di mobilità più sostenibile, come la mobilità ciclistica e la mobilità ferroviaria". "Il tema della sostenibilità ambientale è prioritario per il territorio di Varese. Abbiamo raccolto le istanze - ha proseguito l'assessore - sugli interventi per il risanamento del Lago di Varese, sulla valorizzazione dei boschi e della filiera del legno, sulla qualità dell'aria, sulla difesa idrogeologica, sul potenziamento delle iniziative per l'efficientamento energetico a basso impatto ambientale, sul tema della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare - conclude Cattaneo - In particolare sull'economia circolare si è condiviso il fatto che sia necessario rivedere la norma nazionale sull'end of waste". (segue) (com)