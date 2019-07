Varese: Cattaneo, massima attenzione per sviluppo territorio (3)

- Per quanto riguarda il tema dei rifiuti l'assessore Cattaneo ha ricordato che "l'orientamento della regione nella prospettiva di economia circolare e' il recupero della materia e dell'utilizzo come combustibile alternativo per la produzione di energia e solo una parte residuale deve essere destinata alle discariche". Inoltre all'interno del dossier dedicato ai temi ambientali che sarà sviluppato in seguito a questo incontro "saranno approfondita l'Idea di una centrale che chiuda il ciclo bosco-legno in un'ottica di sostenibilità e di economia circolare, si affronterà il tema del Ciclo idrico integrato, delle cave, delle aree dismesse e della valorizzazione delle aree verdi e gli impatti sulla biodiversità". (com)