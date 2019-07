Libia: Moavero, dichiarazione condanna raid Tajoura significativa per approccio unitario Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione l’Alto rappresentante Mogherini a nome dell’Ue ha definito l'attacco che ha causato finora 58 morti tra migranti e rifugiati, osservando che l’atto “è un duro promemoria di come la guerra in Libia stia colpendo i civili” e l’Europa lo condanna “nei termini più forti”. "Tutta la violenza contro i civili è inaccettabile", scrive l'Ue che accoglie con favore qualsiasi missione di accertamento dei fatti intrapresa dall'Onu e attende con impazienza i suoi risultati. "Chiediamo una distensione immediata e la fine dei combattimenti, e chiediamo agli attori di astenersi dall'uso sistematico dell'incitamento alla violenza e di ritornare prontamente al processo di mediazione guidato dalle Nazioni Unite", continua la nota. L'Ue ribadisce che non può esserci alcuna soluzione militare alla crisi in Libia e chiede a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di rispettare pienamente i loro impegni per contribuire alla pace e alla stabilità della Libia, prevenire le spedizioni di armi, salvaguardare le risorse petrolifere della Libia e proteggere le sue infrastrutture in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il conflitto in corso sta destabilizzando la Libia e l'intera regione e ha aumentato il rischio di terrorismo e della tragica perdita di vite umane, anche in mare, secondo l'Ue. (segue) (Res)