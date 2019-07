Usa: Trump considera ordine esecutivo per inserire domanda su cittadinanza nel censimento 2020

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che sta valutando la possibilità di emettere un ordine esecutivo per inserire nel censimento del 2020 una domanda sulla cittadinanza. "Stiamo pensando di farlo, abbiamo quattro o cinque modi in cui possiamo farlo, (questo) è uno dei modi in cui stiamo pensando di farlo molto seriamente", ha detto Trump ai giornalisti alla domanda se intendesse utilizzare lo strumento presidenziale per aggiungere la domanda. La scorsa settimana la Corte Suprema ha bloccato l’introduzione della domanda, rinviando la questione alle corti inferiori per un ulteriore esame. I critici della proposta sostengono che l'introduzione della domanda possa causare un calcolo inaccurato della popolazione, con impatto sui dati utilizzati per la ripartizione dei Congresso e l'assegnazione di fondi federali agli Stati. (segue) (Was)