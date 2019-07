Usa: Trump considera ordine esecutivo per inserire domanda su cittadinanza nel censimento 2020 (2)

- Dopo la decisione del massimo organo della giustizia statunitense, non era però chiaro se gli avvocati del governo avrebbero tentato di presentare un’altra motivazione per inserire la domanda, vista che la prima non era stata considerata sufficiente dai giudici. Trump ha anche detto che la domanda potrebbe essere semplicemente aggiunta dopo la stampa dei questionari. "Vedremo cosa accadrà -. Potremmo anche aggiungerla successivamente. Così potremmo iniziare la stampa ora e magari fare un'aggiunta dopo aver preso una decisione. Stiamo lavorando molte cose, tra cui un ordine esecutivo", ha dichiarato fuori dalla Casa Bianca, prima di partire per il club privato a Bedminster, nel New Jersey, per il fine settimana. (Was)