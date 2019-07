Libia: fonti stampa, Consiglio di sicurezza Onu chiede una tregua urgente e condanna raid di Tajoura

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede una tregua urgente in Libia e condanna, quattro giorni dopo, la strage del campo di detenzione per migranti a Tajoura, a est di Tripoli. "I membri del Consiglio di sicurezza sottolineano la necessità che tutte le parti si impegnino urgentemente in un cessate il fuoco", si legge nella dichiarazione. Secondo fonti stampa, il testo era stato negoziato durante una riunione del Consiglio di sicurezza convocata d’urgenza mercoledì 3 luglio, ma l’adozione era stata rinviata dagli Stati Uniti senza una chiara motivazione. Si tratta del primo testo del Consiglio di sicurezza approvato da tutti e 15 i membri dall'inizio delle ostilità a Tripoli il 4 aprile scorso. La dichiarazione, ripresa dai maggiori media internazionali, "condanna" l'attacco del 2 luglio in cui sono morte "56 persone". "I membri del Consiglio di sicurezza chiedono alle parti di ripristinare al più presto il processo politico sotto l'egida delle Nazioni Unite. La pace e la stabilità a lungo termine in Libia saranno possibili solo attraverso una soluzione politica", aggiunge il testo, sottolineando gli sforzi (in questo senso) “compiuti dall'Unione africana, dalla Lega araba e da altri". Il Consiglio di sicurezza esprime inoltre "profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria in Libia”, invitando “tutte le parti a consentire il pieno accesso alle agenzie umanitarie". La dichiarazione ricorda anche che "i centri di detenzione sono sotto la responsabilità del governo libico" e ribadisce l’appello a tutti gli Stati membri affinché rispettino “pienamente l'embargo sulle armi" imposto nel 2011, oggetto di numerose violazioni negli ultimi mesi. Infine, il Consiglio di Sicurezza invita "a non intervenire nel conflitto o a prendere misure che lo aggravino". (Res)