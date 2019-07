Libia: due russi detenuti a Tripoli per tentata intromissione in prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini russi sono stati detenuti a Tripoli per aver tentato di intromettersi nelle prossime elezioni. Lo ha riferito il capo del dipartimento investigativo criminale dell’Ufficio del procuratore generale libico, Al Sadiq al Sour, all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Secondo Al Sour, i due russi sarebbero arrivati in Libia lo scorso marzo e si troverebbero in stato di detenzione dal mese di maggio. "Due russi e tre libici sono stati arrestati per aver tentato di influenzare le prossime elezioni nel paese”, ha dichiarato Al Sour non svelando i nomi degli arrestati, tranne uno il cui cognome sarebbe “Shugaley". In precedenza, il ministero degli Esteri russo ha reso noto di essere a conoscenza di una serie di rapporti occidentali sulla detenzione di due cittadini russi a Tripoli, chiarendo però di non avere ricevuto una notifica ufficiale da parte libica. "Abbiamo prestato attenzione alle informazioni apparse su numerose fonti occidentali sulla detenzione di due cittadini russi a Tripoli", ha affermato il ministero russo con una nota. "Abbiamo preso misure per controllare attraverso i canali appropriati", ha aggiunto il dicastero.(Rum)