M5s: Di Maio incontra a Milano 400 attivisti, ipotesi segreteria regionale

- Al teatro Menotti di Milano è in corso la tappa lombarda del tour sui territori del capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio. Sono circa 400 gli attivisti entrati in sala. Il vicepremier è arrivato verso le 18 e ha aperto l’incontro. Da quanto si apprende, il leader pentastellato ha invitato a scindere dalle istituzioni il movimento, che sul territorio deve fare il movimento. Il vicepremier ha, poi, posto il tema del ricambio tra gli attivisti, dato che chi faceva attivismo da anni è stato eletto nelle istituzioni. Al vaglio anche l’ipotesi della creazione di una segreteria regionale del Movimento, formata da 3-5 membri. Infine, il numero uno del M5s avrebbe anche invitato ad aggiornare i temi dell’attivismo politico, in base alle richieste dei territori, dal momento che alcune questioni centrali dieci anni fa oggi non sono più attuali. Al teatro Menotti sono presenti anche il sottosegretario agli Affari regionali, Stefano Buffagni, alcuni parlamentari lombardi e diversi consiglieri comunali e regionali del Movimento, tra cui l’ex candidato alla presidenza di regione Lombardia Dario Violi, e il capogruppo a palazzo Marino Gianluca Corrado. L’incontro terminerà verso le 22:30. E' previsto un intervento di Di Maio in chiusura. (Rem)