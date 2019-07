Roma: "Veni, vidi...by Bici", domenica ultima tappa a Parigi

- Sono partiti da Ostia domenica 16 giugno in sella alle loro bici con un traguardo nel cuore: Parigi. Hanno attraversato mezza penisola per poi entrare in Francia e arrampicarsi sui monti e poi ancora in Svizzera e adesso, il ritorno in Francia destinazione capitale francese. Giuseppe Di Lorenzo presidente del gruppo donatori sangue Ospedale Grassi di Ostia e Angelo Arelli, neo eletto presidente dell'Associazione Ostia in bici, percorreranno in tutto 1875 chilometri. L'iniziativa "Veni, vidi...by Bici", patrocinata dal Municipio X, è di quelle epiche per quanti amano la bicicletta; una passione non fine a se stessa. Di Lorenzo e Arelli amano la sfida con se stessi, amano la natura con la quale entrano in contatto e lo dimostrano i resoconti quotidiani documentati da foto. Un taccuino che parla di fatica e di passione, gli incontri con altre associazioni che si dedicano alle due ruote, altri incontri con gente dei luoghi attraversati che chiedono incuriositi da dove vengono. E loro rispondono orgogliosamente: da Ostia, dal mare di Roma. Il viaggio sta per terminare. Domani saranno a Digione e domenica ai piedi della Tour Eiffel. "Non vediamo l'ora di accoglierli - affermano in una nota congiunta la presidente Di Pillo e l'assessore alle politiche culturali Silvana Denicolò - meritano un plauso per aver portato ovunque il nome di Ostia".(Com)