Expo: Corrado (M5s), inutile chiedere dimissioni Sala, ma dica se rinuncia a prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle di Milano non ha intenzione di chiedere le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala. Lo ha chiarito il capogruppo a Palazzo Marino, Gianluca Corrado, a margine dell’incontro di Di Maio con gli attivisti al teatro Menotti di Milano. “È inutile chiedere le dimissioni di chi ha già detto che non le darà”, ha detto Corrado. “Io - ha aggiunto - pongo un problema etico e ritengo che il sindaco sia tenuto a venire in Consiglio a raccontare la verità, ciò che è successo. Poi ognuno farà le sue valutazioni”. “Mancano due gradi di giudizio e vorremmo sapere se rinunzierà o meno alla prescrizione che scatterà a novembre”, ha concluso il capogruppo pentastellato. (Rem)