Venezuela: opposizioni in piazza per chiedere stop a violazioni diritti umani

- Le opposizioni venezuelane hanno dato il via a una nuova manifestazione di protesta contro il governo di Nicolas Maduro. Un'iniziativa centrata in particolare sulla richiesta del rispetto dei diritti umani, all'indomani della morte di Rafael Acosta, capitano di corvetta deceduto mentre era sotto la custodia dell'intelligence venezuelana. La marcia parte dalla sede del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Pnud) e dovrebbe concludersi non lontano dai locali della Dgcim, la Direzione generale del controspionaggio militare, dove Acosta era rinchiuso da diversi giorni con l'accusa di aver ordito un colpo di stato. Nella giornata di oggi l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha presentato a Ginevra il rapporto completo della missione realizzata a metà giugno a Caracas. Un documento nel quale si censurano diversi comportamenti del governo e delle autorità militari venezuelane. (segue) (Brb)