Venezuela: opposizioni in piazza per chiedere stop a violazioni diritti umani (3)

- L'evento ha riportato parte della comunità internazionale a chiedere a Caracas di agire in modo indipendente per punire i responsabili, riaccendendo le polemiche sulla tenuta dello stato di diritto e delle garanzie sui diritti umani applicate nel paese sudamericano. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso "allarme e preoccupazione" per la vicenda e ha chiesto alle autorità di "indagare i fatti, giudicare e sanzionare i responsabili". Nella nota, la Commissione ribadisce "l'ineludibile obbligo giuridico dello Stato del Venezuela come garante dei diritti delle persone private della libertà, di realizzare azioni concrete per garantire la loro vita e l'integrità fisica". Al tempo stesso si ricorda alle autorità l'obbligo di "indagare d'ufficio e con la dovuta diligenza tutte le morti di persone che si trovano sotto la loro custodia". Indagini che non "devono solo essere aperte per stabilire i responsabili materiali dei fatti, ma anche dei possibili autori intellettuali" e tutte quelle autorità "che potrebbero essere ritenute responsabili per azione o omissione". (segue) (Brb)