Venezuela: opposizioni in piazza per chiedere stop a violazioni diritti umani (5)

- Nella giornata di giovedì, peraltro, le autorità hanno rilasciato 22 persone, tra cui il giudice Maria Afiuni e il giornalista Braulio Jatar. Lo ha reso noto oggi l’Alto commissario Bachelet, nel corso della presentazione del rapporto. Afiuni era stata arrestata nel 2009 su ordine dell’ex presidente Hugo Chavez ed era agli arresti domiciliari dal 2011. Lo scorso marzo era stata condannata a cinque anni di prigione. Le altre 20 persone liberate sono studenti. Nel corso della seduta del Consiglio diritti umani, Bachelet ha denunciato un numero “sorprendentemente alto” di esecuzioni extragiudiziali in Venezuela e ha chiesto al governo venezuelano di adottare misure immediate per fermare le “gravi violazioni dei diritti economici, sociali e politici” nel paese. Nel rapporto si denuncia che nell'ultimo decennio - e soprattutto dal 2016 - il governo venezuelano e le sue istituzioni hanno lanciato una strategia "mirata a neutralizzare, reprimere e criminalizzare l'opposizione politica e coloro che criticano il governo". (segue) (Brb)