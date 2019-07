Venezuela: opposizioni in piazza per chiedere stop a violazioni diritti umani (6)

- Un insieme di leggi, politiche e pratiche che hanno ridotto la sfera democratica, smantellato il sistema di controllo istituzionale sul potere esecutivo e permesso la ripetizione di gravi violazioni dei diritti umani. Il documento evidenzia l'impatto della profonda crisi economica, che ha privato la popolazione dei mezzi necessari per soddisfare i propri diritti fondamentali in termini, tra le altre cose, di cibo e cure mediche. Lo studio si basa su 558 interviste con vittime e testimoni di violazioni dei diritti in Venezuela e in altri otto paesi e copre il periodo da gennaio 2018 a maggio 2019. (segue) (Brb)