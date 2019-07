Agroalimentare: Zingaretti, comparto pilastro di nuovo modello di sviluppo

- Per il segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "non c'è dubbio che il comparto agricolo sia uno dei pilastri del nuovo modello di sviluppo": lo ha dichiarato a margine della sua visita al villaggio Coldiretti, in centro a Milano, insieme al presidente dell'associazione Ettore Prandini. "La mia presenza qui - ha aggiunto il leader dem - è voluta per essere vicina all'Italia che produce, cresce, combatte e resiste. Noi viviamo un momento difficile della vita del nostro Paese, ma la ricchezza di questo Paese è garantita dalle persone che lavorano e che producono. Nel pianeta terra sono aumentati coloro che chiedono bellezza e prodotti di qualità e noi ce li abbiamo. E noi sappiamo", ha continuato Zingaretti, "quanto dietro a una bottiglia di olio o a una di vino ci sia la qualità del prodotto, ma anche la storia dei borghi e del Paese. Noi vogliamo riaccendere i motori del Paese, dobbiamo guardare a questa immensa ricchezza che possiede il Paese. Il villaggio Coldiretti è questo - ha concluso - una delle più belle vetrine italiane che noi possiamo proporre al mondo". (Rem)