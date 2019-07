Libia: vice ministra Del Re, “Italia chiede con forza inchiesta Onu su strage migranti a Tajoura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia richiede con forza un’immediata istituzione commissione d'inchiesta l’Onu per far piena luce su fatti e responsabilità della strage del centro migranti di Tajoura, in Libia. Lo ha scritto su Twitter la vice ministra degli Affari esteri, Emanuela Del Re. Il riferimento è al raid aereo condotto tra martedì e mercoledì contro il centro di detenzione per migranti di Tajoura, che ha causato almeno 58 morti secondo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’aeronautica dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, ha negato ogni coinvolgimento, accusando "gli aerei partiti da Misurata e da Mitiga", lo scalo aereo civile di Tripoli da dove partono i droni del Governo di accordo nazionale (Gna), del massacro dei migranti. Il Gna, da parte sua, ha accusato Haftar di aver deliberatamente colpito la struttura per migranti: alcuni esponenti del governo di Tripoli hanno parlato anche di "aerei stranieri" coinvolti nel bombardamento. (Res)