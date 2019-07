Cile: presidente Pinera annuncia divieto di ingresso nel paese per 100 venezuelani vicini a Maduro

- Le autorità cilene impediranno l’ingresso nel paese di oltre 100 venezuelani vicini al presidente Nicolas Maduro. Lo ha annunciato oggi parlando in conferenza stampa il presidente cileno, Sebastián Pinera. Si tratta di "persone legate alla dittatura in Venezuela e ai crimini commessi da questa dittatura", ha detto il capo dello stato, secondo quanto riferisce il quotidiano "La Tercera". Pinera ha inoltre espresso il suo apprezzamento per il rapporto sulla situazione dei diritti umani nel paese, diffuso ieri dall'Alto commissariato Onu per i diritti umani. “Credo che sia un rapporto necessario, utile per potere fare dei progressi nella risoluzione dei problemi del Venezuela”, ha detto Pinera, che ha sollecitato “l’alto commissariato Onu a consegnare l’informativa alla Corte penale internazionale” e a istituire una missione permanente “per vigilare sul tema dei diritti umani in Venezuela”. (segue) (Abu)