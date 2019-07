Cile: presidente Pinera annuncia divieto di ingresso nel paese per 100 venezuelani vicini a Maduro (2)

- Nel rapporto, illustrato oggi al Consiglio diritti umani, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato un numero “sorprendentemente alto” di esecuzioni extragiudiziali in Venezuela e ha chiesto al governo venezuelano di adottare misure immediate per fermare le “gravi violazioni dei diritti economici, sociali e politici” nel paese. Nel rapporto si denuncia che nell'ultimo decennio - e soprattutto dal 2016 - il governo venezuelano e le sue istituzioni hanno lanciato una strategia "mirata a neutralizzare, reprimere e criminalizzare l'opposizione politica e coloro che criticano il governo". (segue) (Abu)