Rifiuti Roma: Giannini (Lega), Zingaretti si dimetta insieme a Raggi

- "Solite balle spaziali da parte del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. In sette anni non è riuscito a portare a termine un Piano Rifiuti degno di questo nome, ma oggi tira fuori la 'bacchetta magica' e promette ai romani che in soli sette giorni riuscirà a togliere ogni genere di rifiuto in ogni singola via di ogni singolo quartiere della città". E' quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che aggiunge: "Se davvero aveva queste capacità, perché non ha risolto prima il problema? La verità è che il tema, finito spesso anche al centro di dibattiti in alcune sedute di consigli regionali e nelle varie commissioni competenti, non è mai stato affrontato con determinazione e risoluzione per via di una maggioranza 'zoppa' che lo stesso Zingaretti si ostina a tenere in vita e che, di fatto, blocca, ogni iniziativa e decisione". "Sia Zingaretti che la Raggi - conclude Giannini - hanno portato Roma a un punto di non ritorno. Entrambi, sullo stato attuale dei rifiuti, hanno chiare e specifiche responsabilità di inadempienza nei confronti dei cittadini. La vera 'pulizia' per la città, sarebbe quella che si dimettessero entrambi e al più presto. La Lega è pronta a governare fin da domani mattina sia Roma che il Lazio".(Com)