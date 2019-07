I fatti del giorno - Balcani (2)

- Balcani: fonti stampa, Thaci rifiuta invito Dodik per summit Seecp a Sarajevo - Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, avrebbe rifiutato l’invito rivolto dal presidente di turno e rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik a recarsi in visita a Sarajevo per il prossimo summit del processo di cooperazione del sudest europeo (Seecp). Lo riferisce il portale di informazione “Klix”, secondo cui Thaci non prenderà parte all’evento considerato che la Bosnia non riconosce l’indipendenza del Kosovo. Fino ad ora al summit Seecp, in programma nella capitale bosniaca l’8 luglio, è stata confermata la presenza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e dei capi di Stato di Montenegro e Albania, Milo Djukanovic e Ilir Meta. (segue) (Res)