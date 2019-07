Difesa: Trenta, Italia si ricandiderà a guida Kfor in Kosovo

- L'Italia presenterà in'ulteriore candidatura per la guida della missione Kfor in Kosovo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo in aula alla Camera dei deputati in tema di missioni internazionali del 2019. "Anche i Balcani occidentali confermano una loro centralità strategica per l'Italia. In tale contesto, rimane essenziale il ruolo svolto da Kfor, di cui l'Italia detiene il comando ininterrottamente dal 2013, e per il quale - ha annunciato - intendiamo presentare un'ulteriore candidatura nazionale anche per il prossimo mandato", ha detto Trenta. Il ministro, nel suo discorso, ha confermato che in quest'obiettivo l'Italia è pienamente sostenuta "dai paesi della regione e dei principali alleati Nato". (Rin)