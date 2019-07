Speciale difesa: Serbia-Kosovo, Lista serba, Pristina non può chiedere mandato di cattura internazionale

- Le autorità di Pristina non possono emettere un mandato di cattura internazionale perché il Kosovo non fa parte dell'Interpol: è quanto dichiarato da Lista serba, forza rappresentativa dei serbi in Kosovo, commentando la richiesta del Tribunale di Pristina nei confronti del vicepresidente del partito, Milan Radojicic. Secondo quanto riporta una nota di Lista serba, un tale atto va inoltre giustificato con l'esistenza di prove e rappresenta piuttosto un attacco politico. (Seb)