Speciale difesa: Serbia, presidente Vucic, situazione nord Kosovo sempre più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel nord del Kosovo "è sempre più difficile": lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. Vucic ha ricevuto oggi il membro del Congresso satunitense Eliot Engel in visita nella capitale serba. Al termine dell'incontro il capo dello Stato ha illustrato ai giornalisti l'attuale situazione relativa al Kosovo. "La maggiore difficoltà è rappresentata dai rifornimenti, a causa delle tasse del 100 per cento sulle merci provenienti dalla Serbia centrale. Quando qualcuno vi mette delle tasse del 100 per cento, allora vuol dire che vi ha vietato il commercio", ha detto Vucic. Lo Stato serbo, ha aggiunto Vucic, ha "trovato i modi" di rifornire gli abitanti del nord del Kosovo. In quella fase, ha ancora osservato, le autorità albanesi del Kosovo hanno sequestrato 16 camion di merce. "In 14 camion c'erano prodotti alimentari, in altri 2 mangime per gli allevamenti. Su un furgone è stato sparato lo scorso 11 giugno a Josanica, nel comune di Leposavic", ha detto Vucic. Pristina, secondo Vucic, cerca di fare in modo che i serbi del nord del Kosovo "si dimentichino della Serbia" e di convincerli che le merci serbe non siano necessarie. (Seb)