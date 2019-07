Serbia: premier Brnabic, scandalosa assenza reazioni internazionali ad accordo tra Pristina e Tirana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mnistri degli Esteri dell'Abania e del Kosovo, Gent Cakaj e Behgjet Pacolli, hanno siglato nei giorni scorsi a Tirana un accordo per avere ambasciate in comune in alcuni paesi del mondo. L'accordo prevede l'istituzione di un fondo per la gestione delle sedi diplomatiche e dei consolati, in modo da poter offrire ambienti che possano essere utilizzati in comune dai diplomatici dei due paesi. L'accordo prevede inoltre un maggiore impegno dell'Albania a sostegno del Kosovo, in particolare in tutte le sedi internazionali dove Pristina non potrà essere rappresentata. I due paesi intensificheranno anche gli scambi fra il personale diplomatico e prepareranno un programma congiunto per la loro formazione. In base all'intesa siglata oggi, Tirana e Pristina prepareranno anche un calendario di attività culturali, teso a promuovere nel mondo ambi e due i paesi. (Seb)