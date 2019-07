Kosovo-Usa: oggi deputato Engel in visita a Pristina (2)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha definito "corretto" il colloquio avuto ieri a Belgrado con il membro del Congresso Usa, Eliot Engel. In una conferenza stampa al termine della riunione, Vucic ha osservato che Engel è uno dei maggiori sostenitori dell'indipendenza del Kosovo nel Congresso. "Le posizioni sono diverse riguardo ai nostri rapporti verso il Kosovo. Lui è uno dei più importanti sostenitori dell'indipendenza del Kosovo. Il colloquio è stato corretto, abbiamo parlato di cosa è importante e di quanto è importante che il dialogo prosegua, che è importante per dei buoni rapporti serbo-albanesi, per la stabilità nell'intera regione e spero che i suoi messaggi a Pristina portino una più rapida realizzazione delle condizioni per un proseguimento del dialogo", ha detto Vucic. Nella giornata di ieri Engel ha avuto anche un colloquio con il vicepresidente del parlamento serbo, Vladimir Marinkovic, con cui ha discusso dei rapporti bilaterali Serbia-Stati Uniti. (Kop)